Суспільство

Окупанти вдарили по Куп’янську: є загиблий

9 Травня 2024 13:46
куп'янськ, обстріли

Окупанти атакували Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого загинув 51-річний чоловік. Також постраждала 48-річна жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили РФ з артилерії обстріляли м. Куп’янськ. Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік”.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори разом зі слідчими поліції вже зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину РФ.


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