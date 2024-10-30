Окупанти вдарили по Куп’янську: є поранені

Армія РФ атакувала Куп’янськ Донецької області, в результаті чого було поранено двоє поліцейських і цивільна жінка.
Про це повідомляє Харківська обладміністрація в Telegram.
“Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп’янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню.
Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка”.
В ОВА додають, що петерпілу доставили до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.