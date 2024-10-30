Суспільство

Окупанти вдарили по Куп’янську: є поранені
30 Жовтня 2024 17:12
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куп'янськ, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ атакувала Куп’янськ Донецької області, в результаті чого було поранено двоє поліцейських і цивільна жінка.

Про це повідомляє Харківська обладміністрація в Telegram.

“Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп’янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка”.
В ОВА додають, що петерпілу доставили до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.


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