Окупанти вдарили по Куп’янську: є поранені

Армія РФ атакувала Куп’янськ Донецької області, в результаті чого було поранено двоє поліцейських і цивільна жінка.

Про це повідомляє Харківська обладміністрація в Telegram.

“Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп’янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню.



Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка”.

В ОВА додають, що петерпілу доставили до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.