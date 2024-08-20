Суспільство

Окупанти вдарили по Куп’янську-Вузловому на Харківщині
20 Серпня 2024 10:30
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обстріл, Харківщина
Наслідки обстрілу / Facebook

20 серпня армія рф атакувала Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

За його словами, також уночі 20 серпня росіяни обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені три приватні житлові будинки.

Минулої доби, 19 серпня, загарбники двічі вдарили по Куп’янську. Постраждав 47-річний чоловік, пошкоджені будинок та автомобіль.

Російська армія обстріляла двічі за добу Козачу Лопань Харківського району. Постраждали жінка та чоловік віком 54 роки. Пошкоджені два будинки, горів очерет на площі два гектари.

Ворог обстріляв двічі за добу Одноробівку Богодухівського району. Горіли житлові будинки.

У селі Нижче Солоне Ізюмського району внаслідок обстрілу горіли трава й чагарники на площі 1500 кв. м.

У селі Андріївка Ізюмського району через російський обстріл горіла господарча споруда.

У селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок обстрілу постраждала 78-річна жінка.

“За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройних жителях Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон”, – зазначив Синєгубов.

За його словами, на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні і штурмові дії. Загалом сталося п’ять ініційованих російською армією бойових зіткнень. Бої точилися в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу 19 серпня сталися 14 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян у районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та Лозової.


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