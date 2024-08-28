Суспільство

Окупанти вдарили по Ізюмі на Харківщині, є постраждалі
28 Серпня 2024 08:49
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Reuters

27 серпня окупанти вдарили по Ізюму Харківської області, в результаті чого постраждали 12 людей, пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Близько 22:00 години окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали дальнє РСЗВ «Торнадо». Пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство», – зазначив він.

За даними Синєгубова, постраждали 12 людей, із них госпіталізована одна людина, семеро отримали гостру реакцію на стрес (із них четверо дітей: 3, 5, 8 та 16 років), у двох людей легкі поранення, ще у двох – порізи кінцівок (серед них 13-річна дитина).


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