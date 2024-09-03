Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий та поранена
3 Вересня 2024 10:32
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обстріли, херсонщина
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Унаслідок ранкового обстрілу села Садове на Херсонщині загинув 67-річний чоловік, поранення дістала 62-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

«Близько 9.00 російські окупаційні війська обстріляли Садове», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, травми, несумісні з життям, отримав 67-річний чоловік. Також ушпиталена з вибуховою травмою та уламковими пораненнями 62-річна жінка.

Обоє постраждалих на момент ворожого удару перебували в будинку. Херсонська ОВА, своєю чергою, інформує, що у 62-річної жінки вибухова травма, уламкове поранення передпліччя та стегна.

Як інформує обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 3 вересня 2024 року близько 09:10 ворог обстріляв Садове у Херсонському районі. Внаслідок атаки окупантів загинув 67-річний чоловік, його дружина отримала вибухову травму та осколкові поранення. Обидва на момент обстрілу знаходились у помешканні.


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