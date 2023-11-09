Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий

9 Листопада 2023 13:29
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обстріли, херсонщина

Російські війська 9 листопада обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого один чоловік загинув, один госпіталізований, ще двоє цивільних отримали легкі пошкодження. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 

“Так виглядає Корабельний район Херсона після чергових російських обстрілів. Ворожим вогнем пошкоджено багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. 

Окупанти забрали життя 72-річного чоловіка. На момент обстрілу він знаходився на балконі. 

Каретою “швидкої” до лікарні доставили чоловіка з ушкодженою ногою. Ще один херсонець отримав легку контузію”.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив про 1 загиблого та 3 поранених унаслідок удару по Херсону.

Близько опівдня ворог обстріляв житловий квартал у мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий мешканець. 

74-річного чоловіка поранено. Під час обстрілу він саме знаходився у підʼїзді будинку. Потерпілого госпіталізували. 

Ще двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події. 

Крім того, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки, будівлі навчального закладу та церкви, зазначив міністр внутрішніх справ.


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