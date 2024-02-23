Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

23 Лютого 2024 17:45
читать на русском →
обстріл, херсонщина
Пошкоджений автомобіль / Херсонська обласна прокуратура.

За фактом обстрілів Херсонщини, внаслідок яких 23 лютого були поранені троє людей, розпочато розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 23 лютого близько 10:40 у Бериславі військові армії РФ з дрона скинули вибухівку на 68-річного чоловіка. Його у важкому стані, з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доставлено до лікарні.

Як зазначається, у цей же час ворог із артилерійської зброї обстрілював Станіслав. Поранення зазнала 69-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці.

Також у прокуратурі інформують, що близько 14:00 окупанти вдарили з артилерії по Новотягинці. Унаслідок обстрілу госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями 77-річну жінку.

Пошкоджені будинки, будівля закладу освіти та автотранспорт.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 18:24

Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів у Львові  
23 Лютого 2024 19:11

Атака “Шахедів” на Дніпро: кількість загиблих зросла до двох
23 Лютого 2024 18:45

Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась
23 Лютого 2024 17:37

Зеленський заявив, що прем’єр-міністр працюватиме сьогодні на польсько-українському кордоні. Чи будуть польські колеги – невідомо
23 Лютого 2024 16:39

Умєров та Сирський відвідали перший рекрутинговий центр у Львові
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки