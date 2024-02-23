Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

За фактом обстрілів Херсонщини, внаслідок яких 23 лютого були поранені троє людей, розпочато розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 23 лютого близько 10:40 у Бериславі військові армії РФ з дрона скинули вибухівку на 68-річного чоловіка. Його у важкому стані, з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доставлено до лікарні.

Як зазначається, у цей же час ворог із артилерійської зброї обстрілював Станіслав. Поранення зазнала 69-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці.

Також у прокуратурі інформують, що близько 14:00 окупанти вдарили з артилерії по Новотягинці. Унаслідок обстрілу госпіталізовано з вибуховою травмою та пораненнями 77-річну жінку.

Пошкоджені будинки, будівля закладу освіти та автотранспорт.