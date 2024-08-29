Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: влучили в АЗС, житлові квартали та газопровід, є поранені
29 Серпня 2024 09:19
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обстріл, херсонщина
Ілюстративне фото / НПУ

28 серпня окупанти атакували 15 громад Херсонської області та саме місто Херсон, п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації ОВА Олександр Прокудін у соцмережах.

“Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон”.

За даними очільника області, російські військові поцілили в автозаправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

В свою чергу, за словами Прокудіна, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 2 Shahed-131/136.


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