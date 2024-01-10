Окупанти вдарили по Херсонщині: двоє поранених

Російська армія обстріляла Червоний Маяк на Херсонщині, поранено подружжя. Їх госпіталізовано.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.
“Російська армія вкрила вогнем село Червоний Маяк”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.
Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми.
Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу.