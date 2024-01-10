Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: двоє поранених

10 Січня 2024 20:25
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обстріл, херсонщина

Російська армія обстріляла Червоний Маяк на Херсонщині, поранено подружжя. Їх госпіталізовано.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

“Російська армія вкрила вогнем село Червоний Маяк”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше сім житлових будинків.

Постраждало подружжя – чоловік 1959 року народження та жінка 1967 року народження. У них діагностували поранення кінцівок та вибухові травми.

Потерпілих доставили до медичного закладу. Лікарі надають їм допомогу.


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