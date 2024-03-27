Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині

27 Березня 2024 11:59
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херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Армія РФ вдарила по середмістю Херсона. Є влучання в офісну будівлю.

Про це у Фейсбуці написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який оприлюднив відповідне відео.

«Російські війська продовжують тероризувати Херсон. З самого ранку в обласному центрі лунають вибухи», – написав Прокудін.

Він зазначив, що один із «прильотів» – по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило шибки в оселі поряд. Прокудін підкреслив, що лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала.


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