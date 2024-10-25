Кримінал

Окупанти вдарили по Боровій Харківської області: загинула жінка
25 Жовтня 2024 13:33
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

25 жовтня ворог атакував селище Борова Харківської області з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

“25 жовтня близько 8:00 ЗС РФ обстріляли селище з РСЗВ, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння”.

Зазначається, що 24 жовтня близько 22:50 окупанти вдарили по населеному пункту керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні домоволодіння, торгівельні кіоски, приміщення лікарні. Люди не постраждали.


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