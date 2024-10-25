Окупанти вдарили по Боровій Харківської області: загинула жінка

25 жовтня ворог атакував селище Борова Харківської області з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого загинула 61-річна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

“25 жовтня близько 8:00 ЗС РФ обстріляли селище з РСЗВ, внаслідок чого загинула 61-річна жінка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння”.

Зазначається, що 24 жовтня близько 22:50 окупанти вдарили по населеному пункту керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні домоволодіння, торгівельні кіоски, приміщення лікарні. Люди не постраждали.