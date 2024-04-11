Суспільство

Окупанти вдарили по 2 теплоелектростанціях ДТЕК

11 Квітня 2024 09:37
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ДТЕК
Ілюстративне фото / Getty Images

Вночі 11 квітня ворог атакував дві теплоелектростанції компанії ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

“Енергетики вже працюють над усуненням наслідків”, – додав міністр.


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