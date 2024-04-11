Окупанти вдарили по 2 теплоелектростанціях ДТЕК

Вночі 11 квітня ворог атакував дві теплоелектростанції компанії ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів, додали в компанії.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ракетної атаки були атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

“Енергетики вже працюють над усуненням наслідків”, – додав міністр.