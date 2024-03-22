Суспільство

Окупанти вдарили балістикою по Одеській області

22 Березня 2024 19:45
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обстріл, одеса
Балістична ракета / Getty Images

Окупанти вдарили балістикою по Одеській області – на місці влучання виникла пожежа.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

“Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно “Іскандер-М”, намагаючись нищити інфраструктуру регіону”, – ідеться у повідомленні.

За даними військових, влучання відбулося по Одеському району. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила.


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