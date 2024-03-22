Окупанти вдарили балістикою по Одеській області – на місці влучання виникла пожежа.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

“Ворог продовжує активну безпілотну розвідку з моря і знов застосував балістику по Одещині. З тимчасово окупованого Криму вдарив, імовірно “Іскандер-М”, намагаючись нищити інфраструктуру регіону”, – ідеться у повідомленні.

За даними військових, влучання відбулося по Одеському району. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували.

Інформація про постраждалих не надходила.