Окупанти вцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон – ОВА

Вранці російські загарбники вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон, енергетики змогли полагодити мережу менше, ніж за півгодини.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

“Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням”, – написав він.

За півгодини голова ОВА написав, що українські енергетики полагодили електромережі менше, ніж за пів години.

“Наші енергетики – титани. Електромережі, пошкоджені російськими обстрілами, полагоджено менш ніж за пів години. Повернули світло в оселі херсонців, яких вчора підключили до мережі. До того ж подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ. Фахівці працюють, аби повернути світло в домівки херсонців”, – додав Янушевич.

Також енергетики подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ, щоб підключати світло новим споживачам.

Янушевич нагадав, що домівки жителів Херсона почали поетапно підключати до електропостачання 26 листопада. І станом на ранок 27 листопада, близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.