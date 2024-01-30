Окупанти вбили жителя захоплених Олешок

Російські військовослужбовці вбили чоловіка в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що провадження зареєстрували після повідомлень у медіа про те, що 10 січня 2024 року в Олешках російські військові влаштували стрілянину.

“Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця”, — кажуть у прокуратурі.

Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини.Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).