Суспільство

Окупанти в Криму не знають, як вирішити проблеми з водопостачанням через теракт на ГЕС

10 Червня 2023 18:39
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крим, вода, каховська гес

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, в тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

“Водночас московські куратори дали вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова аксьнову щодо замовчування критичної ситуації. Чіткого плану того як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому ТОТ АР Крим окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із руйнуванням дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом. В контексті цього, ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії” – йдеться в повідомленні.

Замість роботи в плані інфраструктурному, росіяни вкотре дотримуються своїх пропагандиських методів.

Такі дії на ТОТ Криму вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливостей втримати півострів.

Тим часом українське підпілля фіксує всіх окупантів та колаборантів. На чекає неминуче покарання за всі злочини скоєні проти народу України. У зв’язку з цим, Центр національного спротиву закликає громадян України на ТОТ допомагати осередкам руху спротиву та безпечно співпрацювати через соціальні мережі з представниками Сил оборони України. Та інформувати нас про зрадників та окупантів.


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