Окупанти тероризують Харківщину: одна людина поранена, ще двоє – підірвалися

Протягом мнулої доби 14 березня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

В області залишається високою мінна небезпека. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС, він госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка, вона в лікарні в стані середньої тяжкості.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.