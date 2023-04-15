Суспільство

Окупанти тероризують Харківщину: одна людина поранена, ще двоє – підірвалися

15 Квітня 2023 09:07
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обстріли, постраждалі, харківська область

Протягом мнулої доби 14 березня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

В області залишається високою мінна небезпека. В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС, він госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка, вона в лікарні в стані середньої тяжкості.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.


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