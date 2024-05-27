Окупанти створюють мобільні заправні станції у Криму

Росіяни створюють мобільні заправні станції у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш” у Телеграмі.

“Агенти фіксують усі пересування окупантів вулицями Севастополя до їхнього пункту призначення, після чого передають координати Силам оборони України. Також відстежується створення мобільних заправних станцій недалеко від населених пунктів на тлі успішної роботи ЗСУ з НПЗ окупантів та знищення їх “найсучасніших” систем ППО, нездатних захистити ті самі НПЗ”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавні “бавовни” підтверджують успішну роботу Сил оборони України, додали в “Атеш”.