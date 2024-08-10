Окупанти стверджують, що втратили гелікоптер Ка-52 у Курській області

Російські воєнні пропагандисти стверджують, що 10 серпня було збито російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор”. Місцем події ворог попередньо називає Курську область, куди нібито нещодавно зайшли українські сили.

Щонайменше три Telegram-канали росіян, які вважаються у колі ворога “топовими”, заявили про падіння Ка-52.

За попередніми даними, це відбулося у Курській області. Пропагандисти стверджують, що Сили оборони, які нібито зайшли на територію країни-агресора, збили “Алігатора” прямим влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.