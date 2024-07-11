Суспільство

Окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль на Херсонщині 
11 Липня 2024 11:15
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дрони, дснс, херсонщина
Фото: ДСНС

11 липня скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль під час гасіння пожежі на Херсонщині.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій

“На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців”.

Зазначається, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.

Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.


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