        Окупанти скинули КАБ на житлові будинки під Сумами

        Галина Шподарева
        26 Вересня 2025 07:19
        Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС Сумщини
        Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС Сумщини

        У ніч з 25 на 25 вересня окупанти завдали авіаудару по житловому сектору у передмісті Сум. Внаслідок влучання керованої авіабомби можливі перебої з електрикою та газом.

        Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

        “Близько 4:20 ворог вдарив, попередньо, КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу”, — ідеться у повідомленні.

        У результаті бомбардування зазнали пошкоджень житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

        У МВА попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

        Також напередодні вдень, 25 вересня, окупанти атакували безпілотниками Суми. У місті пролунало чотири вибухи. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту дронами “Італмас”. Два влучили по території приватного підприємства, один – по житловому сектору. Ще одне влучання було зафіксовано поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Постраждала жінка.

        Наслідки удару по Сумах / Фото: Сумська ОВА, Сумська МВА

