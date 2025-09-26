Окупанти скинули КАБ на житлові будинки під Сумами

У ніч з 25 на 25 вересня окупанти завдали авіаудару по житловому сектору у передмісті Сум. Внаслідок влучання керованої авіабомби можливі перебої з електрикою та газом.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

“Близько 4:20 ворог вдарив, попередньо, КАБом по житловому сектору у Стецьківському старостинському округу”, — ідеться у повідомленні.

У результаті бомбардування зазнали пошкоджень житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

У МВА попередили про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

Також напередодні вдень, 25 вересня, окупанти атакували безпілотниками Суми. У місті пролунало чотири вибухи. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту дронами “Італмас”. Два влучили по території приватного підприємства, один – по житловому сектору. Ще одне влучання було зафіксовано поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Постраждала жінка.