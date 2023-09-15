Окупанти скинули авіабомбу на Нову Каховку

Сьогодні, 15 вересня, російські військові скинули авіабомбу на житловий квартал тимчасово окупованої Нової Каховки.

Про це “Суспільному” повідомив Новокаховський міський очільник Володимир Коваленко.

З його слів, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. І додав, що руйнування серйозні.

“Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки”, — сказав Коваленко.

Варто зазначити, перші повідомлення про вибухи з’явились у пабліках Нової Каховки близько 10:00 ранку. Тоді ж опублікували перші фото з місця подій. На світлинах видно, як над містом біля Каховської ГЕС здіймається великий стовп диму.