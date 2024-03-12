Суспільство

Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську

12 Березня 2024 07:10
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обстріл, Харківщина
Палаючий будинок / ДСНС Харківщини

Вночі 12 березня росіяни  скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку.

Також через вибух виникло декілька осередків займання.

“Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді та ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м”.

Рятувальники зазначають, що станом на 04:15 вогонь вдалось загасити.

При обстеженні пошкодженої будівлі не виявили жертв і постраждалих.


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