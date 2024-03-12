Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Куп’янську

Вночі 12 березня росіяни скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Внаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку.

Також через вибух виникло декілька осередків займання.

“Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді та ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м”.

Рятувальники зазначають, що станом на 04:15 вогонь вдалось загасити.

При обстеженні пошкодженої будівлі не виявили жертв і постраждалих.