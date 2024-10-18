Кримінал

Окупанти розстріляли пораненого українського військового на Бахмутському напрямку
18 Жовтня 2024 18:22
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генпрокурор, полон, рф
Окупанти розстріляли українського полоненого / Донецька прокуратура

Окупанти розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як повідомляється, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, в якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу “Фенольного заводу” на території селища Нью-Йорк, зазначають в ОГП.

“Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством”.


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