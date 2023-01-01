Окупанти розгорнули військові шпиталі на базі шкіл та пологового, – Генштаб

З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої “добровільної евакуації” російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами, повідомляють у Генштабі.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, в приміщені місцевої школи, окупанти розгорнули “польовий шпиталь” та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК “вагнер”.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.