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Окупанти розгорнули військові шпиталі на базі шкіл та пологового, – Генштаб

1 Січня 2023 19:51
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генштаб

З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої “добровільної евакуації” російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами, повідомляють у Генштабі.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, в приміщені місцевої школи, окупанти розгорнули “польовий шпиталь” та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК “вагнер”.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.


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