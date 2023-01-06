Окупанти розбомбили ліцей у Дворічній

Протягом минулої доби на Харківщині під вогнем ворожої артилерії та мінометів були: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші населені пункти. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“У Куп’янську пошкоджено будівлю цивільного підприємства. А у Дворічній Куп’янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом 3 годин”, – зазначив він.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Дворічній поранення отримав чоловік 75 років. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Синєгубов також повідомив, що на Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії. “На усі спроби ворога покращити там своє тактичне положення наші захисники дають гідну відсіч”, – написав він у Telegram.