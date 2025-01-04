Окупанти просуваються до Покровська, незважаючи на колосальні втрати: захоплено ще три селища

Російська армія продовжує наступ у Донецькій області, поступово наближаючись до міста Покровськ. За даними OSINT-проєкту DeepState, 3 січня під контроль російських військ перейшли населені пункти Дачне, Новий Труд і Вовкове, розташовані за 5-6 кілометрів на південь від Покровська. Схожу інформацію надає блог Liveuamap, тоді як Генштаб ЗСУ у своєму офіційному зведенні повідомляв про триваючі бої за селище Новий Труд.

Крім того, DeepState фіксує просування російських сил у населених пунктах Зелений, Воздвиженка, Нововасилівка, а також у районах біля Янтарного і Сонцівки.

Українські військові повідомляють, що тільки за 3 січня на покровській ділянці фронту російські війська втратили понад 300 осіб убитими і пораненими.

Незважаючи на значні втрати, російська армія продовжує повільний наступ на Покровськ. Відмовившись від лобової атаки, війська намагаються обійти місто з півдня, щоб досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, які Росія оголосила анексованими у вересні 2022 року.

Крім того, російські сили прагнуть наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської області, де з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наземних боїв не було.