Суспільство

Окупанти пропонують власникам затоплених будівель на Херсонщині компенсацію в обмін на отримання паспорта РФ

24 Червня 2023 19:32
12
рф

Окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для  примушення їх до отримання паспортів РФ.

Про це пише Центр національного спротиву.

Представники окупаційної адміністрації видають так звані «житлові сертифікати» та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили «російське громадянство». 

У всіх інших вимагають написати заяву на отримання ворожої макулатури й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

Маємо черговий доказ цинічності ворога, який проводить політику знищення українців на ТОТ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Червня 2023 20:51
27

Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку
24 Червня 2023 20:44
17

Сили оборони почали наступ одночасно на кількох напрямках, – Маляр
24 Червня 2023 20:39
30

Якщо Пригожин протримається 48 годин, Путін втратить легітимність – Подоляк
24 Червня 2023 16:28
116

ЗСУ підтвердили звільнення території Донеччини, які були під окупацією з 2014 року
24 Червня 2023 15:09
168

Пригожин відмовився домовлятися з Кремлем, Путін виїхав з Москви, туди стягують техніку
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
усі думки