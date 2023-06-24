Окупанти пропонують власникам затоплених будівель на Херсонщині компенсацію в обмін на отримання паспорта РФ

Окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для примушення їх до отримання паспортів РФ.

Про це пише Центр національного спротиву.

Представники окупаційної адміністрації видають так звані «житлові сертифікати» та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили «російське громадянство».

У всіх інших вимагають написати заяву на отримання ворожої макулатури й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

Маємо черговий доказ цинічності ворога, який проводить політику знищення українців на ТОТ.