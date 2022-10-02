Суспільство

Окупанти продовжують вивозити українських дітей з Луганщини

2 Жовтня 2022 12:44
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діти, Гайдай

Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх рф, розташованих у московській області.

Наразі чотири регіони росії мають прийняти їх у складі сімейних груп, повідомляє очільник Луганщини Сергій Гайдай.

У соціальних установах так званої «лнр» перебуває під наглядом 104 дитини. Наразі вони готуються до передачі під опіку до російських родин.

“Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка щоденно зростає разом із кількістю загиблих військових. Що буде із цим питанням у так званій «лнр» росіянам байдуже – розуміють, що на Луганщині вони тимчасово”, – пише Гайдай.


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