Окупанти продовжують штурмувати Харківщину, ведуться інтенсивні бої

Окупанти продовжують штурм Харківщини, ведеться інтенсивний вогонь, ЗСУ стримують ворога.

Про це пише УП, посилаючись на джерело у військових колах. Також, про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

За словами джерела УП, 13 травня ворог намагається просуватись в бік населеного пункту Липці та Стариця, а також у бік Вовчанська. Поряд зі штурмовими діями ведеться інтенсивний вогонь із мінометів, артилерії та авіації по позиціях українських захисників.

У неділю противник продовжував активні дії в районах населених пунктів Глибоке, Лукʼянці, Олійникове, Бугруватка, Вовчанськ.

Сили оборони України відбивають атаки ворога, завдаючи ударів по штурмових групах. Активно застосовується артилерія та міномети.

Зараз російські війська поповнюють втрати, боєприпаси та готуються до подальших дій, додав співрозмовник УП.

Речник Генштабу Лиховій, розповідаючи в ефірі про ситуацію за тиждень, зазначив, що на Харківському напрямку, де ворог 10 травня перейшов кордон, до вечора неділі здійснив 31 атаку на напрямках населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Глибоке, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ і Бугруватка.

Представник ГШ підтвердив, що противник має тактичні успіхи, обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

“Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону”, – додав Лиховій.