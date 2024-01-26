Окупанти посилюють наступальні дії на Сіверському та Бахмутському напрямках – Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бригади на Східному фронті та обговорив з командирами бригад обстановку, яка склалась.

Про це пресслужба Сухопутних військ ЗСУ повідомила у Фейсбуці.

За словами Сирського “обстановка на Східному фронті залишається складною. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках”.

На Сіверському напрямку ворог продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

За його інформацією, “разом з тим, свої невдачі в наступальних діях ворог компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе”.

“На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи “добровольчого корпусу”. Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки”, – додав Сирський.

Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій.

Водночас командувач зазначив, що “наші штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації”.

Як повідомляється, Сирський вчергове був безпосередньо в районах ведення бойових дій. Заслухав командирів бригад щодо обстановки, яка склалась.

Разом вони провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога.

Сирський підкреслив, що “наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів загарбників засобами розвідки, завдання точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист українських позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби”.

“Попри те, що нашою метою є нанесення максимальних втрат ворогу, головним приорітетом для нас завжди є збереження життя наших воїнів. Продовжуємо тримати оборону та нищити ворога на всіх напрямках”, – наголосив Сирський.