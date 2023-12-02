Суспільство

“Окупанти полюють на наші пайки”, – підполковник Нацгвардії

2 Грудня 2023 15:08
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нгу

Підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади “Рубіж” Михайло Крижанівський заявив, що на сьогодні якість українських пайків перевищує той рівень продовольчого забезпечення, який був в українській армії 10 років тому. Про це він розповів у етері Еспресо.

“Якщо порівнювати забезпечення української армії 10 років тому, то український пайок у цьому та минулому роках перевищує за якістю. Особовий склад абсолютно задоволений українським пайком. А противник на наші пайки полює. Якщо щось залишається, тобто відбулися певні дії або були втрачені позиції, то ворог дуже користується цим пайком. Ми ще маємо швейцарський пайок, який нічим не перевершує український”, – зауважив командир 4-го батальйону бригади “Рубіж”.

За його словами, у бригаді “Рубіж” щодо продовольчого забезпечення та провізії немає ніяких проблем. Інколи бувають затримки з доставкою, але ці питання швиденько вирішуються і завжди є підвіз нових запасів провізії для особового складу.


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