Політика

Окупанти починають формувати ДШБ для висадки в тилу українських військ

14 Січня 2024 09:08
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ISW

Російські війська можуть формувати десантно-штурмові бригади (ДШБ) у складі загальновійськових сухопутних з’єднань в рамках триваючої масштабної військової реформи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Деякі російські мілблогери заявили, що російські загальновійськові армії починають формувати десантно-штурмові бригади, які діятимуть як спеціалізовані підрозділи, здатні проводити десанти і розвідку в тилу українських військ.

Російські джерела зазначили, що це не нова концепція для російських військових, і провели паралелі з радянськими операціями в Афганістані. Одне з російських джерел зазначило, що десантно-штурмові бригади у складі сухопутних з’єднань зможуть здійснювати висадку в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки вертольотів у ближньому тилу для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Російські джерела стверджують, що така десантно-штурмова бригада (49-а окрема ДШБ) вже діє на запорізькому напрямку у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ).

Десантно-штурмові бригади існують у сучасній російській армії у складі Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії, тому припущення, що російські наземні формування можуть намагатися впроваджувати ці формування, заслуговує на увагу.

ISW вже спостерігала випадки формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових з’єднань і оцінила, що створення таких спеціалізованих формувань має на меті відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська досі стикалися в Україні.

Однак розгортання ДШБ ізольовано від ширшої структури сил ПДВ, швидше за все, означатиме, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих лобових штурмів на укріплених позиціях в Україні в найближчій перспективі.


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