Суспільство

Окупанти почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки

20 Жовтня 2023 09:36
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війна

Російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки, заявив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у п’ятницю, 20 жовтня.

«Ситуація, чесно кажучи, складна, дуже важка. Ворог зі вчорашньої ночі, вже добу штурмує…Нова хвиля вже пішла. Вчора вдень ми це трохи відчували», — сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, військові чітко сказали, що знали, що вночі будуть штурми і були готові.

Барабаш розповів, що нова хвиля російських штурмів не менш потужна ніж та, що була 10−11 жовтня.

«Знову велика кількість техніки», — сказав він.


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