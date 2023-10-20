Окупанти почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки

Російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки, заявив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у п’ятницю, 20 жовтня.
«Ситуація, чесно кажучи, складна, дуже важка. Ворог зі вчорашньої ночі, вже добу штурмує…Нова хвиля вже пішла. Вчора вдень ми це трохи відчували», — сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, військові чітко сказали, що знали, що вночі будуть штурми і були готові.
Барабаш розповів, що нова хвиля російських штурмів не менш потужна ніж та, що була 10−11 жовтня.
«Знову велика кількість техніки», — сказав він.