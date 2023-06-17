Суспільство

Окупанти планують вивезти 300 дітей з Запорізької області до Чувашії, – Федоров

17 Червня 2023 21:06
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діти, мелітополь

Росіяни продовжують незаконно вивозити українських дітей на території РФ. Окупанти планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Про це  повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

“У росЗМІ відзвітували про відправку 48 дітей, інших збираються вивезти у декілька змін”, – повідомив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що спочатку російські окупанти позбавили українських дітей Азовського моря та щасливого дитинства, а тепер засилають малечу за 1600 км від дому вглиб Росії.

“Далі будуть маніпулювати ситуацією на Бердянському напрямку і тримати дітей в Росії як заручників. Українські діти – останнє, про кого думає ворог. Для них це розмінна монета для шантажу”, – повідомив Філатов


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