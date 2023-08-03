Окупанти пішли в контратаку на Бахмутському напрямку

Російські війська пішли в контратаку західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку, щоб відновити втрачене положення. Спроби були безуспішні.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук вранці 3 серпня.

“Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів”, – розповів він.

Також Сили оборони України стримують наступ російських військ також на Куп’янському та Лиманському напрямках.