Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу – керівник ДІЯРУ

Виконувач обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Олег Коріков вказав на подальше погіршення стану ядерної та радіаційної безпеки найбільшої в Європі Запорізької атомної станції, яка вже рік перебуває під окупацією російських військ.

“Цілі окупантів не мають нічого спільного з ядерною і радіаційною безпекою, тож ЗАЕС зараз перетворена на військову і ремонтно-військову базу, там розміщена військова техніка, вибухівка, неавторизований персонал”, – сказав посадовець в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами Корікова, уже те, що контроль доступу до ЗАЕС здійснюють окупанти, не відповідає нормам і правилам атомної та радіаційної безпеки, оскільки доступ на АЕС має контролювати її власник і його персонал, який несе за це відповідальність.