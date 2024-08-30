Суспільство

Окупанти переміщують склади з боєприпасами та пальним у Криму – “Атеш”
30 Серпня 2024 11:38
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партизани
Фото: АТЕШ

Через побоювання ударів з боку ЗСУ окупанти переміщують склади з боєприпасами та пальним у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш”.

Агент руху повідомляє, що російські збройні сили продовжують переміщати склади з боєприпасами, паливом та мобільними заправними станціями через часті удари по них.

З цією метою росіяни розпочали будівництво дороги біля селища Тимашівка. Агенти відстежують усі переміщення бензовозів на півострові та фіксують нові місця зберігання.

“Ми уважно стежимо за пересуваннями окупаційних військ та оперативно передаємо інформацію Силам оборони України. Окупанти не сховаються!” – наголосили партизани.


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