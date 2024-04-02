Окупанти перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста – “Атеш”

Агенти руху зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту. Йдеться про комплекси С-300 і ЗРК “Панцир-С1”.

Про це повідомив рух спротиву “Атеш”.

“Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією агентів руху, росіяни використовують для транспортування військових вантажів цивільні судна.

“Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ”, – додали партизани.