Суспільство

Окупанти перекинули нові системи ППО для захисту Кримського моста – “Атеш”

2 Квітня 2024 12:16
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партизани, Кримський міст
Кримський міст / Getty Images

Агенти руху зафіксували перекидання засобів ППО для захисту мосту. Йдеться про комплекси С-300 і ЗРК “Панцир-С1”. 

Про це повідомив рух спротиву “Атеш”. 

“Такі дії окупантів вказують на їхні стратегічні пріоритети, спрямовані на зміцнення повітряного захисту мосту на шкоду захисту російських міст”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією агентів руху, росіяни використовують для транспортування військових вантажів цивільні судна. 

“Ми також відзначаємо скорочення руху військових кораблів ВМФ РФ”, – додали партизани. 


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