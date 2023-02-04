Окупанти перегрупувалися і вербують на війну засуджених жінок: головне з Генштабу

Росіяни проводять перегрупування на певних напрямках. Основні зусилля вони зосередили на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог знову обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва – Луганської.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Росіяни зазнають величезних втрат і щоб поповнити їх намагаються залучити до армії засуджених жінок. За тиждень їм вдалося завербували близько 50 жінок із виправної колонії міста Сніжне, Донецької області. Всіх, хто погодився воювати відправили в Росію для проходження підготовки.