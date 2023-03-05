Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: загинули діти

Російські окупаційні війська вдень 5 березня обстріляли село Понятівка на Херсонщині. Влучили окупанти у приватний житловий будинок, у результаті ворожої атаки загинули троє людей – жінка та двоє дітей.

Про це інформують керівник Офісу президента Андрій Єрмак та пресслужба Херсонської ОВА.

Відомо, що армія РФ вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади з мінометів. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому перебували мирні люди, акцентують в ОВА.

За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини.

“Відбувся мінометний обстріл села Понятівка на Херсонщині. Влучання у приватний житловий будинок. Загинуло 3 особи. Відомо, що загинула жінка та двоє дітей. Російські терористи продовжують вбивати мирних людей”, – написав Єрмак.