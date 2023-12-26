Окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона: є поранені

Армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона, загинув поліціянт, двоє його колег і двоє цивільних поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, Укрзалізниця, Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

“Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами”.

За даними, які оприлюднила Укрзалізниця, у результаті обстрілу пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці.

Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.

“План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони – і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки.

Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух”.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час масованого обстрілу міста на вокзалі перебувало близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу.

Поліціянти почали евакуацію людей, під час неї загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.