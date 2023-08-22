Окупанти обстріляли Ямпіль, є загиблі

Російські війська 22 серпня обстріляли селище Ямпіль Лиманської громади на Донеччині.

Про це розповів в прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, двоє людей загинули, одну людину поранили.

Також армія РФ атакувала Торецьку громаду.

“Російські військові нанесли авіаудар по Торецькій громаді, застосували ФАБ-250 для удару по Нью-Йорку, обійшлося без жертв”, — зазначив він.

Павло Кириленко також повідомив, що на прифронтових територіях залишається 171 дитина з 344.

“Це не “статусні” діти, вони залишаються у прифронтових населених пунктах. Їхні батьки самі вирішують, чи потрібно евакуюватися, але впродовж двох тижнів плануємо евакуювати всіх дітей з небезпечних територій області”, — розказав начальник Донецької ОВА.