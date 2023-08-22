Суспільство

Окупанти обстріляли Ямпіль, є загиблі

22 Серпня 2023 21:51
читать на русском →
донецьк, обстріл

Російські війська 22 серпня обстріляли селище Ямпіль Лиманської громади на Донеччині.

Про це розповів в прямому ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, двоє людей загинули, одну людину поранили.

Також армія РФ атакувала Торецьку громаду.

“Російські військові нанесли авіаудар по Торецькій громаді, застосували ФАБ-250 для удару по Нью-Йорку, обійшлося без жертв”, — зазначив він.

Павло Кириленко також повідомив, що на прифронтових територіях залишається 171 дитина з 344.

“Це не “статусні” діти, вони залишаються у прифронтових населених пунктах. Їхні батьки самі вирішують, чи потрібно евакуюватися, але впродовж двох тижнів плануємо евакуювати всіх дітей з небезпечних територій області”, — розказав начальник Донецької ОВА.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Серпня 2023 20:59

Зеленський повідомив про результати візитів до західних країн
22 Серпня 2023 20:05

Росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетою Іскандер
22 Серпня 2023 16:45

У військкоматах та ВЛК по всій країні проводяться обшуки
22 Серпня 2023 15:04

Ердоган прибуде до РФ для зустрічі з Путіним, який мав летіти в Анкару
22 Серпня 2023 13:12

Єврокомісія перерахувала Україні ще €1,5 мільярда допомоги
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки