Кримінал

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині

26 Грудня 2023 09:44
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обстріл

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Об 11:00 ворог обстріляв с. Піщане Куп’янського району. Постраждав 63-річний місцевий житель, отримав вибухову травму, уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували”, – написав Синєгубов.

Крім того, за його словами, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська близько 10:00 було пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди, внаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані близько 11:30 було пошкоджено приватний будинок. У ніч на вівторок, близько 02:30, окупанти завдали удару по с. Подоли, було пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.


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