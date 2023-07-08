Кримінал

Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині – 6 загиблих

8 Липня 2023 12:46
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Лиман, обстріл

Шестеро людей загинули, п’ятеро поранені – поліція документує наслідки ранкового обстрілу в Лимані

Як повідомили правоохоронці, російські війська накрили вогнем приватний сектор.

Обстріл стався сьогодні близько 10:00 із РСЗВ. Наразі відомо, що атака забрала життя 6 цивільних мешканців – двох чоловіків і чотирьох жінок.

Поранень зазнали 3 жінки та 2 чоловіків, парамедики надавали їм медичну допомогу. Пошкоджено приватний будинок, магазин, автомобілі.

На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група, парамедики та всі профільні служби.


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