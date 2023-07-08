Окупанти обстріляли Лиман на Донеччині – 6 загиблих

Шестеро людей загинули, п’ятеро поранені – поліція документує наслідки ранкового обстрілу в Лимані
Як повідомили правоохоронці, російські війська накрили вогнем приватний сектор.
Обстріл стався сьогодні близько 10:00 із РСЗВ. Наразі відомо, що атака забрала життя 6 цивільних мешканців – двох чоловіків і чотирьох жінок.
Поранень зазнали 3 жінки та 2 чоловіків, парамедики надавали їм медичну допомогу. Пошкоджено приватний будинок, магазин, автомобілі.
На місці обстрілу працюють слідчо-оперативна група, парамедики та всі профільні служби.