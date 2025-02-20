Суспільство

Окупанти обстріляли Костянтинівку з авіації та артилерії: четверо загиблих, масштабні руйнації
20 Лютого 2025 18:10
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Поліцейські транспортують пораненого у Костянтинівці / Фото: Нацполіція
Поліцейські транспортують пораненого у Костянтинівці / Фото: Нацполіція

Вдень 20 лютого армія РФ здійснила масований обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Костянтинівка зазнала чотирьох авіаударів та обстрілу зі ствольної артилерії. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків і двох жінок.

“Парамедики поліції прибули на порятунок, коли один з постраждалих був ще живий. Однак травми виявились несумісними з життям”, – розповіли в поліції.

Пошкоджено сім приватних будинків, чотири багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об’єкт, два підприємства, три лінії електропередач, газогін, сім гаражів і три автівки – загалом 29 об’єктів.

Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото: Нацполіція, Донецька ОВА

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