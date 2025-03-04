Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув поліцейський, шестеро поранених

Російські війська вкотре обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинув один правоохоронець, ще шестеро людей отримали поранення.

Як повідомили в поліції Херсонщини, під ударами опинилися Херсонський і Бериславський райони. Окупанти застосували артилерію, міномети, танки, авіацію та БпЛА.

У Бериславському районі російська авіація скинула чотири керовані бомби. Одна з них влучила біля блокпоста, спричинивши загибель 46-річного старшого сержанта поліції Сергія Вакуліна. У нього залишилися дружина та неповнолітній син.

Загиблий поліціянт Сергій Вакулін / Фото: Нацполіція

Ще один 40-річний правоохоронець зазнав вибухової та черепно-мозкової травми, контузії та закритої травми грудної клітини.

У Дніпровському районі Херсона російський FPV-дрон поранив 72-річну жінку. Внаслідок атаки пошкоджено поштове відділення, багатоповерхівку та автомобіль.

Загалом через обстріли постраждали п’ятеро цивільних, пошкоджено 17 об’єктів.

Наслідки обстрілу Херсонщини / Фото: Нацполіція

Крім того, біля Нововоронцовки машина екстреної медичної допомоги, яка перевозила пораненого, наїхала на протипіхотну міну. Внаслідок вибуху автомобіль зазнав пошкоджень, однак медики та пацієнт не постраждали.