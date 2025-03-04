Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув поліцейський, шестеро поранених

Російські війська вкотре обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинув один правоохоронець, ще шестеро людей отримали поранення.
Як повідомили в поліції Херсонщини, під ударами опинилися Херсонський і Бериславський райони. Окупанти застосували артилерію, міномети, танки, авіацію та БпЛА.
У Бериславському районі російська авіація скинула чотири керовані бомби. Одна з них влучила біля блокпоста, спричинивши загибель 46-річного старшого сержанта поліції Сергія Вакуліна. У нього залишилися дружина та неповнолітній син.
Ще один 40-річний правоохоронець зазнав вибухової та черепно-мозкової травми, контузії та закритої травми грудної клітини.
У Дніпровському районі Херсона російський FPV-дрон поранив 72-річну жінку. Внаслідок атаки пошкоджено поштове відділення, багатоповерхівку та автомобіль.
Загалом через обстріли постраждали п’ятеро цивільних, пошкоджено 17 об’єктів.
Крім того, біля Нововоронцовки машина екстреної медичної допомоги, яка перевозила пораненого, наїхала на протипіхотну міну. Внаслідок вибуху автомобіль зазнав пошкоджень, однак медики та пацієнт не постраждали.