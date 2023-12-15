Окупанти обстріляли Херсон: є поранені

15 грудня російські війська вчергове завдали удару по Херсону – поцілили у Дніпровський район міста. Поранення дістали двоє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

За його словами, “швидка” доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях.

У 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Жінка 63 років отримала перелом передпліччя та забій щелепи.

Стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.