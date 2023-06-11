Суспільство

Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами (оновлено)

11 Червня 2023 17:27
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обстріли, Харківщина

Росіяни обстріляли Циркуни Харківського району, попередньо, касетними боєприпасами.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.

Пізніше Синєгубов додав, що унаслідок ворожого обстрілу Циркунів постраждалих немає.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

“Армія рф обстріляла Циркуни із РСЗВ «Ураган». Наразі правоохоронні органи фіксують злочини окупантів” написав він.


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