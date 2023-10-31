Суспільство

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині

31 Жовтня 2023 19:14
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обстріл, херсонщина

Російський FPV-дрон влучив у евакуаційний мікроавтобус у Херсонській області, поранень зазнали двоє людей.

Про це в Телеграмі повідомили Сили оборони півдня України.

Як зазначається, волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславщини, що потерпає від бомбардувань КАБами, виїхати у безпечніші населені пункти. На трасі у мікроавтобус влучив ударний дрон, запущений з тимчасово окупованого лівого берега.

“Попередньо постраждало двоє людей, їм надано допомогу, життю загрози нема”, – зауважили військові.


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